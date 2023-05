Judo-La Pocatière : Sept judokas reçoivent une Coupe Avantis

L’édition 2023 de la Coupe Avantis, organisée par le club Judo-La Pocatière avec la participation du club Judotani de Rivière-du-Loup, se tenait samedi dernier à la l’école polyvalente de La Pocatière. Près d’une cinquantaine de jeunes étaient inscrits.

Le club Judotani de Rivière-du-Loup était représenté par 16 jeunes, tandis que le club de La Pocatière en avait 32. Au terme de la compétition, 14 jeunes ont remporté une Coupe Avantis dans autant de catégories. Sept jeunes de Rivière-du-Loup ont reçu la Coupe Avantis, un résultat semblable pour le club de La Pocatière. Pour La Pocatière, les coupes ont été décernées à Lionel Fortin chez les U8, ainsi que Joseph Dionne et Mavrick Ouellet dans la catégorie U10. Jules Dufresne et Clovis Dionne chez les U12, sans oublier Jeanne Laterreur et Heidi Lizotte dans la catégorie U14, ont également reçu une coupe.

Rappelons que cette rencontre sportive vise à initier davantage les jeunes à la compétition. Groupe Avantis est partenaire pour cet évènement depuis maintenant 18 ans, à raison de deux rencontres par saison. Cette rencontre met fin à la saison de compétition du club Judo-La Pocatière. La prochaine activité prévue, le gala Excellence-Desjardins, aura lieu prochainement.

Source : Judo-La Pocatière