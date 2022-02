LA caractéristique des projets innovants

En référence au projet de Complexe culturel et sportif Promutuel en santé durable, on me demande souvent quelle est LA grande caractéristique des projets innovants. Pour répondre, j’utilise tout simplement des exemples classiques bien connus.

Dans les années 1970, Sir Richard Branson fonde le VIRGIN Group qui contrôle maintenant 600 compagnies. En 2004, il lance Virgin Galactic dans le but de développer le marché du tourisme spatial en plus d’exploiter un hôtel sur la lune. M. Branson fonde des compagnies où rien n’est attaché. Ce groupe a maintenant plus de 70 000 employés dans le monde.

Au début des années 1980, Steve Jobs fonde la compagnie APPLE et lance un produit pour lequel il n’existe encore aucun marché. L’ordinateur Macintosh est présenté comme l’ordinateur personnel du futur. Et c’est un « Success story » mondial; une révolution.

D’un autre côté, Elon Musk fonde SolarCity, Tesla et SpaceX autour de sa vision qui est de changer le monde et l’humanité. Dans sa vision, il a pour objectif de réduire le réchauffement climatique par la production et la consommation d’énergie durable et ainsi réduire le « risque de l’extinction humaine ». Un autre « Success story ».

Trois projets démarrés sur une VISION de l’avenir où, au début, rien n’est attaché.

Chez nous au Québec, il y a également des exemples bien connus comme évidemment Bombardier. Mais il y en a beaucoup d’autres.

À la fin des années 1980, la société européenne TAFISA décide de construire au Lac-Mégantic la plus importante compagnie de panneaux de particules mélaminés en Amérique du Nord. À ce moment, il n’existe pas vraiment de marché pour ce type de produits. Un groupe d’hommes d’affaires de cette région soutient le projet et, en 1992, Tafisa Canada est lancé; c’est un succès immédiat. Chaque semaine, c’est 400 camions-remorques de matière première et 300 camions-remorques de produits finis qui en sortent.

En 1986, la société DANONE décide de construire à Mirabel une usine d’eau embouteillée sous la marque NAYA. Pourtant et au début des années 1980, tous les experts sectoriels s’entendaient pour dire que l’eau n’avait aucune valeur commerciale alors qu’il n’y avait alors aucun marché viable en Amérique du Nord. En l’an 2000, NAYA est devenu une société détenue à 100 % par des intérêts québécois et c’est un autre « Success Story ».

Au cours des années 1980, la Corporation du Havre de Berthier-sur-Mer naît à partir d’une poignée de personnes qui a une vision commune soit implanter une marina pour bateaux de plaisance dans un tout petit village qui est avant tout agricole. Il était évident qu’il y aurait des frais de dragage à la fois importants et récurrents. Il fut quand même décidé de réaliser le projet sans toutefois savoir qui paierait lesdits frais. Aujourd’hui, c’est un autre « Success story » qui inspire bien du monde.

Trois projets québécois réalisés à partir d’une VISION de l’avenir et où, encore une fois et au départ, rien n’était vraiment attaché.

Le Complexe culturel et sportif Promutuel en santé durable est un projet qui est à la fois structurant et innovant, un projet unique en Amérique du Nord. Pour moi, c’est une véritable « Manufacture à champions ». Des champions dans les domaines du sport, de la culture, de la science et des affaires. Des champions qui bâtiront notre société de demain; une société avec des valeurs à la fois nouvelles et fortes telles que proposées par le Dr Jean-Pierre Després. C’est ça la santé durable et… bien plus encore!

Et ces futurs champions ce sont nos enfants et leurs enfants, notre avenir et notre grande fierté!

Après plus de quatre ans de « discussions », il est temps de passer à l’action. Les ficelles seront attachées plus tard. C’est ça un projet innovant basé sur une VISION commune.

Jean-Guy Boulet, Président, Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny