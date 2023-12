La Ferme Yannick St-Pierre vient en aide à sept familles dans le besoin

La Ferme Yannick Saint-Pierre de Sainte-Hélène-de-Kamouraska a récemment aidé sept familles dans le besoin en leur distribuant des boîtes de denrées alimentaires pour le traditionnel repas de Noël.

Depuis quelques années déjà, la ferme, qui se spécialise dans la production de viande de bœuf de haute qualité, donnait l’opportunité à ses nombreux clients de participer à deux tirages afin de remporter l’équivalent d’une de leurs factures en crédit.

Par contre, à la lumière des nombreuses discussions tenues au courant de l’année avec leurs clients, les copropriétaires de l’endroit, le couple Yannick St-Pierre et Kathy Bélanger, ont remarqué que plusieurs familles de la région avaient peine à arriver en raison des circonstances économiques difficiles en lien avec l’augmentation du coût de la vie.

« On a été surpris de constater que les gens avaient davantage de difficulté à joindre les deux bouts, et même que plusieurs d’entre eux peinaient à nourrir adéquatement leur famille », a expliqué au Placoteux Mme Bélanger, lors d’un bref entretien téléphonique.

À la suite de ce constat, au lieu de procéder à leur traditionnel tirage des fêtes, ils ont décidé d’offrir un bon repas de Noël à une famille étant dans le besoin. Le 29 novembre dernier, sur la page Facebook de l’entreprise, Kathy Bélanger écrivait : « Nous savons que nous ne pouvons pas aider toutes les familles, mais si nous pouvons le faire pour une d’entre elles, et que ce geste peut en motiver d’autres à faire comme nous, ce seront plusieurs étoiles qui brilleront pour ce temps des fêtes! »

À la surprise du couple, le propriétaire de Construction Stéphane Gagnon de Saint-Pascal a lui aussi offert d’apporter sa contribution. « Stéphane est venu me voir en boutique afin de me proposer d’aider, non pas une, mais deux familles dans le besoin! Yannick et moi avons décidé de suivre M. Gagnon, et d’en aider deux à notre tour, ce qui quadruplait notre offre initiale », a ajouté la copropriétaire.

Par la suite, neuf autres personnes se sont greffées au groupe, ce qui a permis d’acheter pour un peu plus de 1500 $ en denrées de toute sorte, dont environ 775 $ de viande venant directement de la boutique. Sept familles au total ont ainsi bénéficié de l’initiative de la Ferme Yannick Saint-Pierre.

« Le plus dur dans cette histoire, c’est qu’on avait plus de demandes que ce qu’on pouvait donner. Nous avons donc dû choisir les gens venant du Kamouraska. Nous voulons néanmoins vous affirmer que nous procéderons de la même façon l’année prochaine, en espérant que nous aurons encore plus de partenaires pour en distribuer davantage. À cet effet, j’aimerais chaleureusement remercier Martine Mounier, Nancy Drapeau, Mario Dionne, Stéphane Gagnon, Mélanie Beaulieu, Sébastien Laplante, ainsi que Mélanie Dionne, Annie Mercier et Gilles Plourde pour leur altruisme », a conclu Kathy Bélanger.