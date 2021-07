La Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud recevra Christian Marc Gendron

La Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud et les Arts de la scène de Montmagny (ADLS) organisent conjointement un spectacle mettant en vedette un artiste de renom : Christian Marc Gendron. Le spectacle aura lieu à l’église de Sainte-Perpétue, le 2 octobre prochain. L’évènement s’inscrit dans la campagne de financement de l’organisme. Les profits de ce spectacle iront directement à l’amélioration des locaux de la Médiathèque et de leurs équipements.

Le spectacle mettra en vedette deux artistes qu’on a pu connaître récemment à l’émission La Voix : Christian Marc Gendron et sa conjointe, Manon Séguin. En 2020, bien qu’elle n’ait pas franchi les auditions à l’aveugle, Manon Séguin a su charmer le public avec une performance à couper le souffle. L’année précédente, Christian Marc Gendron s’était taillé une place dans l’équipe de Lara Fabian et avait atteint les quarts de finale de la populaire émission.

Christian Marc Gendron a une carrière prolifique avec ses projets « Piano Man Experience » et « Piano Man 2 ». Accompagné de sa conjointe Manon et de ses musiciens, Christian Marc s’est produit aux quatre coins du Québec. Avec ses spectacles, il a mis ses talents de pianiste et de chanteur au service des œuvres des légendaires Ray Charles, Billy Joel, Jerry Lee Lewis, Elton John et bien d’autres.

Le spectacle Christian Marc Gendron, un concert unique sera présenté à l’église de Sainte-Perpétue le samedi 2 octobre prochain. Les profits de ce spectacle aideront l’organisme culturel à améliorer leurs installations et leurs équipements afin d’offrir une expérience de qualité aux usagers de leurs services, soit une classe intergénérationnelle, un café culturel et un espace de travail collaboratif.

L’association entre la Médiathèque et les ADLS date d’avant la pandémie, en 2019. Un premier spectacle avait été présenté avec succès le 6 décembre 2019, celui de l’artiste de Rivière-Ouelle Sophie Pelletier.

Les billets du spectacle Christian Marc Gendron, un concert unique seront en vente dès le 30 juin à la billetterie des ADLS et via le site web adls.ca.

Source : ADLS