La rivière : Retour aux sources pour Sophie Pelletier

Sophie Pelletier a dévoilé une toute nouvelle chanson, La rivière, le 31 janvier dernier. La pièce aux accents folk-rock est un retour aux sources pour l’auteure-compositrice-interprète riveloise qui s’est promise il y a déjà plusieurs mois d’explorer différents univers musicaux.

L’équipe promotionnelle derrière Sophie Pelletier a qualifié La rivière d’un croisement entre The Black Keys et Sheryl Crow. Les qualificatifs ne pouvaient être mieux choisis tellement la pièce se distingue par ses sonorités organiques.

« Gautier Marinof est celui qui réalise toutes mes chansons depuis le deuxième album. Sur cette chanson, il joue presque tous les instruments », mentionne l’artiste, qui a flirté avec le disco sur son précédent EP Bye Bye.

Ce collaborateur de longue date qui semble avoir bien saisi chaque fois la direction que Sophie Pelletier désire emprunter s’ajoute à l’auteure-compositrice-interprète Amylie avec qui Sophie a composé quelques chansons par le passé et qui s’implique cette fois-ci à nouveau dans le processus créatif de la chanson, mais également celui du futur EP en préparation.

Retour aux sources

« J’avais déjà en tête le riff de guitare pour La rivière quand on s’est assis pour composer les paroles l’été dernier, Amylie et moi. En studio, Amylie va agir en quelque sorte comme directrice artistique pour que le contenu du EP soit cohérent du début jusqu’à la fin », ajoute-t-elle.

Sophie Pelletier ne se gêne pas pour parler de La rivière comme d’un retour aux sources, dans tous les sens du terme. Musicalement, elle revient à des sonorités dans lesquelles elle avait l’habitude de naviguer dans le passé. Les paroles font quant à elles référence à son village natal, Rivière-Ouelle, avec son pont, le fleuve et les gens qui l’ont côtoyé.

« C’est une chanson représentative de ma vie, ma quête de liberté et mon attachement à mes racines. Les commentaires sont très positifs. Et malgré le fait que la chanson n’a pas réellement de refrain, on dit qu’elle a un potentiel radiophonique intéressant. »

L’artiste ne s’emballe pas outre mesure pour autant. L’expérience des dernières années lui a dicté que le chemin des radios commerciales est long, rigide et sinueux. Ses derniers enregistrements se sont d’ailleurs davantage distingués sur les chaînes de radio spécialisées comme SiriusXM et Stingray Musique que dans les grands réseaux québécois. Liquide, chanson tirée de son précédent EP, s’était hissé au sommet du palmarès Sirius l’an dernier, rappelle-t-elle.

Les plateformes d’écoute en continu comme Apple Music et Spotify, qui se sont démocratisées ces dernières années auprès des mélomanes, offrent aussi une belle vitrine à la musique de Sophie Pelletier. « Le 5 février, Spotify a choisi de mettre en avant La rivière sur sa page d’accueil. C’est flatteur », s’exclame l’artiste.

Tout cet engouement sur ces plateformes alternatives se mesure aisément par le biais de l’application pour téléphone intelligent Shazam, qui permet de connaître le nom de l’artiste et d’une chanson entendue en temps réel, en fournissant les statistiques du nombre de requêtes lancées par les utilisateurs pour chacune de ses pièces. « Quand je lance Shazam sur ma musique, je le vois qu’il y a des gens qui aiment ce que je fais. Ça ne ment pas. »

Star Académie

Le lancement de La rivière coïncide avec le retour de l’émission Star Académie à TVA. L’album Star Académie – Nos retrouvailles, paru le 28 janvier dernier et auquel Sophie Pelletier a collaboré, ouvre actuellement les portes de l’artiste aux médias traditionnels.

« Ça me permet de réaliser beaucoup d’entrevues depuis quelques jours et de promouvoir La rivière par le fait même. Tant mieux », déclare la finaliste féminine de l’édition 2012.

Le prochain EP de Sophie Pelletier, qu’elle promet dans la même veine que La rivière, doit paraître plus tard cette année.