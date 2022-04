La Roche à Veillon fait sa cabane à sucre

La Roche à Veillon resto-théâtre ouvre sa saison le samedi 7 mai prochain sous le thème de la cabane à sucre.

L’établissement offrira cette activité gourmande toute la fin de semaine de la fête des Mères. Il est possible de réserver ses places pour les groupes de huit personnes et plus, sinon comme à l’habitude, la clientèle n’a qu’à se présenter au restaurant. Le menu sera offert de 8 h à 14 h et le restaurant ne servira que ce menu durant toute la fin de semaine.

Un menu quatre services proposera les œufs brouillés, les fèves au lard, le traditionnel cipâte, le jambon au sirop d’érable, la saucisse maison, le bacon, les oreilles de crisse, le chiard blanc, le bon pain de ménage (style pain fesse) servi avec les cretons, la graisse de rôti et la moutarde maison et la dégustation de desserts pour terminer. Un petit réduit à l’eau d’érable (le cordial du bouilleux) sera servi entre le 2e et le 3e service.

Après la fin de semaine de la fête des Mères, les opérations se poursuivront du vendredi au dimanche avec le menu déjeuner et dîner de 8 h à 14 h, jusqu’au dimanche 12 juin. Avec le début des représentations de la pièce de théâtre J’ai mon voyage (17 juin au 3 septembre), le restaurant poursuivra ses activités du mercredi au dimanche dès le 15 juin, et ce, jusqu’au dimanche 9 octobre. Pour un déjeuner, un dîner, un souper table d’hôte en formule souper-théâtre ou à la carte, le personnel accueillera la clientèle dans une ambiance conviviale et détendue, et ce, jusqu’à 22 heures les soirs de théâtre. Le comptoir-boutique sera ouvert les mêmes journées que le restaurant, du 7 mai au 12 juin de 8 h à 18 h, et du 15 juin au 9 octobre jusqu’à 22 h les soirs de théâtre. Aussi, la direction annonce l’arrivée de M. Richard St-Pierre, à titre de coordonnateur de cuisine. Fier de plus de 40 années d’expérience dans le domaine de la restauration, Richard St-Pierre a œuvré de nombreuses années dans la région à titre de chef cuisinier et propriétaire du restaurant le Gueuleton de Saint-Roch-des-Aulnaies.