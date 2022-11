La troupe du Théâtre populaire régional remet 3000 $

La Fondation du Cégep de La Pocatière s’enrichit de 3000 $. La troupe du Théâtre populaire régional a choisi cet organisme pour verser les excédents financiers issus de la présentation de sa pièce George Dandin ou le mari confondu présentée le printemps dernier.

La remise du chèque s’est déroulée à la bibliothèque François-Hertel du Cégep de La Pocatière le 24 novembre. M. Marc Couillard, président, a reçu le chèque des mains de Jean Dallaire, interprète de George Dandin dans la pièce de Molière, au nom de la Fondation du Cégep de La Pocatière.

« C’est avec beaucoup de considération que je reçois, au nom des membres du conseil d’administration de la Fondation, ce précieux chèque qui nous permettra de joindre encore plus d’étudiants via nos différents programmes de bourses. Je ne peux que saluer cette heureuse initiative de la part du Théâtre populaire régional du Kamouraska. Nous sommes honorés que vous ayez pensé à nous, et que vous nous remettiez les profits de cette première production théâtrale », a-t-il déclaré.

La Fondation du Cégep de La Pocatière a remis 315 bourses et prix totalisant 184 000 $ à des étudiants de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny au courant de la dernière année scolaire. Le Théâtre populaire régional avait déjà choisi l’organisme à titre de bénéficiaire avant la présentation de sa pièce en mai et juin derniers. La mission communautaire de la troupe, qui donne à toute personne du Kamouraska la possibilité de participer à la production de spectacles de théâtre, est ce qui l’a incitée à s’adjoindre un objectif caritatif, une fois les dépenses entourant la production d’un spectacle payées et son fonds de réserve nourri.

Selon Claude Bois, metteur en scène et grand manitou derrière la création du Théâtre populaire régional, le choix de la Fondation du Cégep de La Pocatière s’imposait tout naturellement, la maison d’enseignement ayant été un partenaire de la première heure pour la troupe. Graphisme, impression des billets, des programmes et des affiches, et cette année le prêt d’un local pour entreposer le matériel de la troupe, en plus d’un atelier pour la confection des décors et des costumes, toutes ces actions témoignent de ces liens étroits bâtis avec le Cégep. « Tout le monde au sein de la troupe a aussi à cœur l’éducation. En dédiant notre don aux Fonds des bourses étudiantes, les étudiants du Cégep s’en trouvent les premiers bénéficiaires », poursuit Claude Bois.

La prochaine pièce de la troupe du Théâtre populaire régional sera présentée à la fin 2023 ou au début 2024. Intitulée Knock, la comédie musicale se déroule dans les années 1920 et constitue une adaptation de la pièce de Jules Romain. L’organisme bénéficiaire ne sera toutefois pas la Fondation du Cégep de La Pocatière.