Lancement d’un livre de conte

Une invitation est faite au lancement de Fabula et les plus belles étoiles !, le troisième livre de contes de Marie-Claude Ouellet, auteure jeunesse de Saint-Jean-Port-Joli, conteuse et propriétaire de l’entreprise Fabula Contes et Espaces créatifs.

Le livre de conte, publié par Les éditions du quai penché, sera lancé le 20 novembre prochain à 13 h à l’école Aubert-De Gaspé située au 43, rue principale Ouest à Saint-Aubert, à l’occasion du Salon du cadeau.

Dans ce conte, l’auteure jeunesse s’inspire de sa propre enfance pour créer son personnage principal, une petite fille remplie d’imagination, qui fuit une période difficile de sa vie en se réfugiant avec sa maman dans un monde imaginaire où se côtoient gnomes, fées, dragons, elfes, licornes, et bien d’autres personnages merveilleux. Tous ces personnages l’aideront dans sa quête pour trouver les plus belles étoiles.

Lors de l’évènement, Fabula la petite gnomette sera sur place pour faire visiter cet endroit merveilleux.

Pour de plus amples informations, communiquez avec l’auteure jeunesse via la page Facebook www.facebook.com/fabulacontesetespacescreatifs.

Source : Marie-Claude Ouellet