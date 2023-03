L’argent et le bronze pour l’équipe Judo-Élite Avantis

Lors de la fin de semaine des 25 et 26 mars se tenait le Championnat provincial de judo au Carrefour Multisports de Laval. Le club Judo-La Pocatière était représenté par quatre judokas, deux filles et deux garçons, membres de l’équipe Élite-Avantis.

« Pour leur première expérience au championnat provincial, ces derniers ont fait honneur », affirmait le directeur technique et entraîneur Jacques Dufour, puisque la récolte a été de trois médailles, dont deux d’argent et une de bronze. Les médaillés d’argent sont Clovis Dionne de La Pocatière dans la catégorie U12 — sa première expérience à ce niveau — et Théophile Gilbert de Saint-Roch-des-Aulnaies dans la catégorie U16. La médaille de bronze a été remportée par Jeanne Laterreur de Saint-Pacôme dans la catégorie U14. Pour sa part, Heidi Lizotte de Saint-Pacôme s’est rendue jusqu’à la finale de bronze, mais elle a terminé en quatrième place.

La saison se terminera par une compétition régionale à Beauport le dimanche 23 avril, suivie de la Coupe Avantis le samedi 29 avril à l’école polyvalente de La Pocatière. En mai, le club Judo-La Pocatière tiendra son gala Excellence-Desjardins.