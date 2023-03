L’aventure musicale familiale de l’Auberge des Glacis s’envole vers la France

Le Pollux band, le groupe musical de l’Auberge des Glacis, sortira de sa salle à manger réaménagée en salle de spectacle pour sauter outremer. Du 16 au 26 mars, la formation composée d’Audrey Jade Bherer, Jean Racine, Florence Anglehart, Jérôme Lord et Nancy Lemieux se produira en France. Elle aura affaire à un nouveau public, un nouveau paysage et une aventure familiale qui l’enthousiasme.

« Ça fait plusieurs années que je dis en blague que le Pollux est international, » affirme Nancy Lemieux, propriétaire de l’auberge et membre du groupe. Ce dernier, qui a tendance à remplir la salle lorsqu’il performe chez lui, à l’auberge, a occasionnellement joué ailleurs dans la province. Cependant, ce voyage est « assurément le plus excitant ».

Le groupe, qui joue des chansons québécoises, françaises, et parfois même ses propres compositions, a eu l’occasion de se produire en Europe grâce à l’ancien chef du restaurant de l’auberge. Lui-même originaire de la France, il aurait parlé en faveur du Pollux band, qui s’est ensuite fait inviter à jouer à divers endroits dans ce pays. L’horaire permettra seulement quatre prestations, les membres ont donc eu l’embarras du choix. « C’est fou, parce qu’il y a des gens que l’on connaît en Provence et qui nous ont dit : “si vous venez en France, c’est sûr que vous allez venir ici”. On connaît aussi quelqu’un à Angers, à Paris, et tout le monde voulait qu’on vienne jouer chez eux, » raconte Nancy Lemieux.

Les membres du groupe de l’Auberge des Glacis ont l’habitude de performer pour un public « déjà acquis », et sont fébriles à l’idée de se produire devant une nouvelle foule. Ne sachant pas comment celle-ci les recevra, la programmation comprendra, entre autres, des classiques français. Ces morceaux sont bien maîtrisés, mais « à leur sauce ». « L’oncle Jean joue Et maintenant de Gilbert Bécaud, mais il n’y a personne qui pourrait penser que c’est du Gilbert Bécaud, » illustre Nancy Lemieux.

Affaire de famille

L’aubergiste décrit les spectacles du Pollux band comme étant chaleureux, rassembleurs, et comme « un party de famille » où on joue de la musique intergénérationnelle. Le groupe est lui-même composé de trois générations d’une même famille et d’un ami proche, Jérôme Lord, qui s’est greffé au groupe musical en septembre dernier.

Pour ces musiciens, le voyage en France représente bien plus qu’une prestation à l’international. Ce séjour leur donnera l’occasion de se retrouver entre eux, alors qu’ils ne vivent plus tous au même endroit. « Le fait d’aller les cinq en France ensemble… le trip de gang sera incroyable », exprime la mère d’Audrey Jade Bherer et de Florence Anglehart. Ça sera aussi le premier voyage en France pour Jean Racine, qui va sur ses 70 ans. « C’est peut-être pour ça aussi que j’ai poussé le processus, pour que ça se fasse cette année […], je me suis dit que dans la vie, il ne faut pas trop attendre pour réaliser nos rêves, donc c’est là que ça se passe. »

À son retour, Nancy Lemieux mentionne que la formation espère enregistrer un premier album. Elle lance aussi, à la blague, que son groupe deviendra une « star internationale ».