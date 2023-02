LCHS : Le Pavage Jirico en avance

La série opposant le Pavage Jirico au Plastiques Moore de Saint-Damien s’est amorcée le vendredi 17 février au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Les personnes présentes ont eu droit à un match des plus serrés remporté 3-2 par le Pavage Jirico, prenant ainsi les devants 1-0 dans cet affrontement trois de cinq.

Trois buts ont été inscrits dès la période initiale, dont deux par les locaux. Nicolas Lamarre a donné les devants 1-0 aux Pavage Jirico sur une aide de Zachary Ouellet sur le coup de la 11e minute. Un peu moins de quatre minutes plus tard, Pier Rick Bissonnette créait l’égalité en complétant une manœuvre de Samuel Labrecque et Charles Dulac-Simard, lors d’un avantage numérique à 14:56.

Mathieu Bélanger a redonné les devants aux Pavage Jirico avec son premier but des séries à 16 h 59, puis Jason Faucher créait de nouveau l’égalité en inscrivant le seul but de la période médiane à 6 h 32. Frédérick Dionne a finalement tranché le débat et donné la victoire aux locaux avec un but en fin de troisième, à 16 h 11.

Deuxième victoire

Fort de sa victoire enregistrée à domicile vendredi, le Pavage Jirico s’amenait à l’aréna J. E. Métivier pour le deuxième match de cette série présenté dimanche après-midi. Menée par un doublé de Louis-Gabriel Migneault et une poussée de quatre buts en deuxième, les visiteurs l’ont emporté 7-4, prenant ainsi les devants 2-0 dans cette série.

Cinq buts, dont trois par le Plastiques Moore, ont été inscrits lors de la période initiale. Raphaël Corriveau a donné les devants aux locaux avec son premier des séries dès la 49e seconde de jeu. 27 secondes plus tard, Nicolas Lamarre créait l’égalité avec son deuxième but des séries. Peu après, Charles-Dulac-Simard, qui avait préparé le filet de Corriveau, a inscrit deux buts en un peu moins de trois minutes avant de voir Louis-Gabriel Migneault réduire l’écart 3-2 à 12 h 46.

Ce même Migneault a créé l’égalité lors d’un avantage numérique dès la 36e seconde de jeu en deuxième, pavant la voie à une poussée de quatre buts consécutifs qui, outre ce dernier, ont été réussis par Nicolas Lamarre, Carl Gagné-Bernier et Louis Daniel Miville. De loin le meilleur élément du Plastiques Moore, Charles Dulac-Simard a inscrit son troisième but du match en avantage numérique, avant la fin de l’engagement.

Frédérick Dionne a inscrit le seul but de la troisième période, concrétisant ainsi la victoire du Pavage Jirico qui tentera d’en finir avec le Plastiques Moore en recevant ces derniers vendredi prochain. Si des matchs quatre et même cinq devaient s’avérer nécessaires, ils auront lieu les 24 et 25 février.

Source : LHCS