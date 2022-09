Le Chœur Amisol annonce son retour

Le Chœur Amisol de Saint-Alexandre-de-Kamouraska annonce la reprise de ses activités après une pause interminable de plus de deux ans.

« Nous avons espéré ce moment depuis si longtemps. Nos choristes ont hâte de retrouver leurs amis, leur passion. Nous pourrons enfin nous réunir à nouveau », indique le président du conseil d’administration Rino Lebel, le regard plein d’émotion.

Le chœur annonce donc la reprise des répétitions à la salle municipale, grâce à la généreuse collaboration de la Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Le retour aura lieu le mardi 13 septembre à compter de 19 h 15. « Nous sommes très heureux d’apprendre que la grande majorité de nos choristes seront au rendez-vous. Tout comme mes consœurs et confrères, je me sens un peu rouillée, mais tellement motivée. On va prendre le temps de nous retrouver. Je suis très confiante », ajoute Danielle Bernier, chef de chœur. Le groupe est emballé de pouvoir compter à nouveau sur la présence du pianiste aguerri Jean Maurais.

Toute personne intéressée à se joindre au groupe est la bienvenue. Il n’est pas nécessaire de savoir lire une partition musicale, les choristes pouvant compter sur des chefs de pupitre expérimentés pour les accompagner dans les apprentissages. Pour toute information, on peut joindre le chœur Amisol au numéro 418 495-2490.

Le chœur Amisol compte plus de 50 ans, présente un répertoire contemporain, jeune et dynamique. Il peut compter sur la présence de plus de 40 choristes de tous âges.

Source : Chœur Amisol