Le club de course Vagabons-pieds fête ses cinq ans

Vingt-cinq membres du Club de course Vagabons-pieds assistaient à la cinquième assemblée générale annuelle. En 2022, plus d’une soixantaine de coureurs de tous âges sont venus s’entraîner avec le club.

Fidèles à leurs habitudes, les Vagabons-pieds n’ont pas manqué de s’impliquer localement et pour différentes causes. Ils ont fait fière figure à la course des zèbres pour les maladies orphelines; plusieurs ont marché pour la Société canadienne du cancer lors du Relais pour la vie; le club a organisé une soirée festive au profit de la Fondation André-Côté; certains ont gravi les côtes au Défi Everest pour le Centre de prévention du suicide du KRTB; les membres ont collaboré à l’essai du parcours pour la Course de l’Arc-en-ciel du cœur à Saint-Onésime-d’Ixworth, un organisme qui a pour mission d’offrir des services de prévention et d’aide en santé cardiovasculaire à la population du Kamouraska.

Les Vagabons-pieds se sont inscrits à plusieurs défis en 2022 que ce soit en course sur route, sentier et même en triathlon. Les membres ne manquent pas non plus d’imagination, eux qui ont préparé plusieurs activités multisportives, dont des sorties en raquettes, des entraînements de natation en piscine et en lac, des sorties à vélo, des randonnées pédestres en montagnes et de l’entraînement musculaire en salle.

Le club de course est inclusif. Pour les débutants, ou pour ceux qui reviennent après une pause, le réchaud en course-marche est offert. Les coureurs bouclent afin que tous puissent courir à leur rythme.

L’organisation offre des séances d’entraînement douze mois par année à raison de deux fois par semaine. La prochaine session débutera le 3 mai. Départ au stationnement du Centre Bombardier à 18 h 30 le mercredi, et à 9 h le samedi. Information sur place pour les coûts de session.

