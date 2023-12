Le Club de gymnastique Gymagine se démarque en compétition

Les 17, 18 et 19 novembre derniers, le Club de gymnastique Gymagine de La Pocatière était l’hôte de la première compétition de la saison 2023-2024 du circuit régional de l’Est-du-Québec. Environ 275 gymnastes provenant des huit clubs de gymnastique de l’Est-du-Québec ont pris part à cette compétition. Ce sont 28 gymnastes du Club Gymagine qui ont participé à l’événement et qui ont récolté un total de 57 médailles et de 45 rubans.

Au même moment se déroulait la qualification des prochains Jeux du Québec se tenant à Sherbrooke en 2024. Vingt gymnastes participaient à cet événement, dont trois de La Pocatière. Mélina Lévesque s’est taillée une place dans l’équipe des Jeux du Québec en terminant en troisième position au cumulatif des appareils. La prochaine compétition du circuit régional aura lieu à Matane les 10 et 11 février prochains.

Source : Club de gymnastique Gymagine