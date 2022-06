Le cœur industriel de L’Islet maintenant raconté

L’Islet-Station ou L’Isletville, ces noms ne disent pas grand-chose aux plus jeunes de nos jours, surtout depuis la fusion de cette entité avec ses voisines Saint-Eugène et L’Islet-sur-Mer pour former la toute nouvelle municipalité de L’Islet en 2000. L’histoire du cœur industriel de cette municipalité, mais aussi de toute la MRC du même nom, est aujourd’hui racontée dans un nouvel ouvrage signé Jeanne-Aimée Bélanger et Sylvain Lord.

Aujourd’hui, de grands noms de l’industrie comme Amisco, Umano Medical et Fonderie Poitras tirent leurs origines de cette époque. D’autres entreprises comme Ouellet Canada et Groupe LG Cloutier, pour ne nommer que celles-là, complètent le tissu industriel qui fait encore aujourd’hui la renommée de L’Islet au Québec et à l’international et qui emploie jusqu’à 1200 personnes quotidiennement, soit plus du quart de la population de la municipalité qui s’élève à environ 3800 âmes.