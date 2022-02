Le court-métrage Les grandes claques finalement pas retenu aux Oscars

La réalisatrice originaire de Saint-Pascal Annie St-Pierre n’aura pas la chance de fouler le tapis rouge lors de la prochaine cérémonie des Oscar prévue le 27 mars prochain. Son court-métrage Les grandes claques, qui avait été présélectionné en vue des nominations officielles dévoilées le 8 février, n’a finalement pas été retenu.

L’action du court-métrage Les grandes claques se déroule à Saint-Pacôme en 1983. Il présente d’un côté Denis, incarné par Steve Laplante, qui la veille de Noël attend sagement devant la maison de son ex-conjointe qu’elle libère leurs enfants afin qu’il puisse à son tour profiter de leur présence le soir du réveillon. Sa fille Julie, jouée par Lilou Roy-Lanouette, attend quant à elle la venue du père Noël.

Librement inspiré de la famille d’Annie St-Pierre, Les grandes claques signe en quelque sorte la fin de l’innocence chez une enfant qui prend conscience comme jamais de l’univers qui l’entoure par l’empathie qu’elle éprouve pour son père, à une époque où les premières gardes partagées étaient encore au stade « expérimental » au sein de familles éclatées.

Depuis son lancement au Sundance Film Festival de Salt Lake City il y a un an, Les grandes claques a fait le tour de 75 festivals à travers le monde, attirant l’attention des critiques et nourrissant les espoirs d’une nomination à la 94e cérémonie des Oscar à la suite de sa présélection il y a un mois pour la catégorie du meilleur court-métrage. Le 31 janvier dernier, le film se distinguait même une fois de plus à Sydney en Australie où il remportait le prix du meilleur court-métrage international au 31e Flickerfest International Short Film Festival.

« Pas de nomination pour Les grandes claques — Like the ones I used to know, mais quand même beaucoup de gens à couvrir de gratitude ce matin. Cette bonne petite course nous aura permis d’avoir quelques palpitations, un bon paquet de zooms -semi-mimés-semi-en -anglais, des nouveaux amis made in USA, mais surtout un immense plaisir à travailler avec une équipe divine », a écrit Annie St-Pierre, sur sa page Facebook personnelle.