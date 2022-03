Le CPA de La Pocatière brille lors des finales régionales et aux Championnats de la section B

Jacob Lavoie du CPA La Pocatière et sa partenaire Marianne Deniau du CPA de Lévis ont gagné la médaille d’or dans la catégorie Couple pré-juvénile lors des compétitions Finales régionales de Chaudière-Appalaches qui se sont tenues les 6 et 7 mars derniers à Charlebourg ainsi qu’aux Championnats de la section B du Québec à Laval qui se sont déroulés les 19 et 20 mars 2022.

Aux finales régionales de la Gaspésie/Bas-Saint-Laurent qui avaient lieu les 12 et 13 mars à Matane, plusieurs patineuses du CPA La Pocatière ont participé à cet événement et ont réalisé de belles performances. Les jeunes qui ont rapporté des médailles sont : Anne-Marie Brodeur, médaillée d’or dans la catégorie Olympiques spéciaux niveau 3, et Sarah Bélanger, médaillée de bronze dans la catégorie Star 5, plus de 13 ans. Jacob Lavoie, sa partenaire Marianne Deniau et Sarah Bélanger se sont classés pour la finale provinciale Star Michel-Proulx qui se tiendra du 21 au 24 avril 2022 à Lévis.