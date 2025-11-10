Le genévrier à l’honneur dans les saveurs du Bas-Saint-Laurent

Récemment, producteurs, transformateurs et chefs se sont donné rendez-vous aux Jardins de Métis pour une journée régionale consacrée à la filière du genévrier, organisée par le Comité Filières des produits forestiers non ligneux et cultures innovantes du Bas-Saint-Laurent.

Une soixantaine de participants ont pris part à cet événement qui a permis de faire le point sur près de dix ans de recherche, d’expérimentation et de concertation autour de cette plante indigène aux multiples usages culinaires et aromatiques. Le Kamouraska était évidemment de la partie.

La journée s’est conclue sur une note gourmande avec le lancement du tout nouveau livret de recettes Genévrier et aromates indigènes réalisé en collaboration avec les Saveurs du Bas-Saint-Laurent. Ce recueil met en lumière le talent de plusieurs artisans de la région, dont Perle Morency, copropriétaire de Côté Est à Kamouraska. L’établissement y signe plusieurs créations mettant en valeur la richesse aromatique du territoire.

Les recettes issues de Côté Est célèbrent les saveurs du Bas-Saint-Laurent avec créativité. Parmi elles, les boulettes de porc au genévrier, myrique baumier et coriandre, nappées d’une sauce au thé vert et gingembre, évoquent l’équilibre entre forêt et mer propre à la région. Plus sucrée, la crème glacée aux baies de genévrier et sapin témoigne d’un rare savoir-faire dans l’utilisation des produits forestiers non ligneux. Les amateurs de cocktails y trouveront aussi leur compte avec trois créations signées Côté Est : Le Forestier, le Spritz boisé et le Daniel Boone, tous élaborés à partir du prêt-à-boire Juniperus, une boisson artisanale à base de genévrier développée par l’équipe du restaurant kamouraskois.

Au-delà du simple partage de recettes, le livret s’inscrit dans une démarche plus vaste de valorisation des aromates indigènes — genévrier, agastache, monarde, livèche, comptonie voyageuse — que les chefs, transformateurs et artisans de la région s’approprient peu à peu. Pour Nicole Lavoie, directrice générale de Saveurs du Bas-Saint-Laurent, cette mobilisation démontre toute la force d’un réseau régional en pleine effervescence : « Ensemble, nous faisons du Bas-Saint-Laurent un véritable laboratoire d’idées ».

Disponible gratuitement sur le site de la Filière PFNL et sur Saveurs du Bas-Saint-Laurent, le recueil célèbre à la fois l’innovation, la créativité et le goût unique d’un terroir qui ne cesse d’inspirer les artisans d’ici.