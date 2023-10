Le Musée Maritime du Québec obtient le prix Excellence 2023

Dans le cadre de la remise des Prix Excellence de la Société des musées du Québec ayant eu lieu le 5 octobre dernier au Musée national des Beaux-arts, le Musée Maritime du Québec a obtenu le prix Excellence 2023 pour sa toute nouvelle exposition à ciel ouvert du parc fluvial.

« C’est un peu comme un Félix ou un prix Gémeaux, mais pour le milieu de la muséologie. C’est vraiment un grand honneur pour le Musée Maritime du Québec et pour toute la région de l’Est de la région de Chaudière-Appalaches. C’était vraiment une belle soirée et nous en sommes vraiment fiers », a déclaré au Placoteux Marie-Claude Gamache, directrice générale du Musée Maritime du Québec.

Rappelons que la nouvelle exposition à ciel ouvert du parc fluvial contient onze zones aménagées et accessibles à tout le monde avec une vue imprenable sur le Saint-Laurent, neuf stations d’interprétation où trônent 27 artefacts maritimes de grande taille et trois œuvres d’art. Il y a également l’accès aux aires de pique-nique pour partager un repas en famille ou entre amis, la possibilité de visiter les deux bateaux-musées, soit le brise-glace et l’hydroptère et de vivre deux aventures autoguidées sympathiques, ludiques et numériques grâce à L’Équipée, ainsi que la possibilité de jouer en famille aux Défis d’Aputi et au jeu-concours, L’énigme des Duhamel.