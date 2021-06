Le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation reprend ses activités

Le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation (MQAA) reprend ses périodes d’ouverture régulières à compter du jeudi 10 juin et accueillera les visiteurs de 10 h à 17 h du jeudi au dimanche.

En plus d’héberger les expositions permanentes, le Musée offre dès à présent les expositions temporaires Mycélium 1 ainsi que Maudite Boisson. Très prochainement, les visiteurs auront le plaisir de découvrir également l’exposition portant sur le 175e anniversaire de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Afin de permettre plus de jours d’ouverture cet été, le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation est actuellement en période de recrutement d’employés étudiants. Deux postes sont ouverts et financés par le programme Jeunesse Canada au Travail. Le Musée recherche donc des étudiants âgés entre 16 et 30 ans qui souhaiteraient remplir l’un des rôles suivants : catalogueur ou guide-animateur.

Vous pouvez visiter le site web du Musée pour plus de renseignements (https://www.mqaa.ca/nouvelles/) ou contacter directement le directeur général, M. François Taillon, au 418 856-3145 ou au 418 856-2104.

Source : MQAA