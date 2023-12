Le projet de vélo-partage de La Pocatière est sur la glace

La Ville de La Pocatière, qui souhaitait mettre des vélos électriques libre-service à la disposition de sa population pour l’été 2023, est actuellement dans une impasse avec ce projet, puisque la compagnie qui devait fournir les vélos en question a malheureusement fermé ses portes.

En effet, l’entreprise du nom de Berwegen, basée à Saint-Georges de Beauce, a déposé l’été dernier un avis de faillite. Heureusement, la Ville de La Pocatière n’avait pas encore passé sa commande lorsque la nouvelle du revers financier ayant mené à la fermeture de Berwegen a été révélée au grand public.

« Nous sommes chanceux là-dessus, car nous aurions possiblement perdu notre investissement. De plus, si la transaction avait été conclue, et que la faillite était ensuite survenue, nous n’aurions pas obtenu le service après-vente et les mises à jour des logiciels nécessaires au bon fonctionnement de notre système de vélo-partage », a expliqué au Placoteux le directeur général de la Ville de La Pocatière, Cédrick Gagnon.