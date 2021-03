Le Ras L’Bock et les Arts de la scène : un poisson d’avril bien réel en webdiffusion

Pour maintenir leur collaboration, Ras L’Bock et les Arts de la scène s’unissent pour présenter un spectacle en webdiffusion. C’est le groupe 50 Shades of Punk Rock, formation de Québec, qui sera en vedette et en direct du pub le jeudi 1er avril, à 20 h, sur la page Facebook de la microbrasserie.

50 Shades of Punk Rock revisite les plus grands succès de ce style musical en offrant des reprises acoustiques d’un répertoire allant de Bad Religion jusqu’à Blink 182, en passant par NOFX, No Use for A Name et Millencolin.

« On ne se le cachera pas, les spectacles au Pub nous manquent énormément. Ça faisait un bout qu’on regardait la possibilité d’organiser une webdiffusion et les Arts de la Scène nous ont proposé de s’allier une fois de plus avec eux pour offrir un show gratuit, en plein dans l’esprit Ras L’Bock avec, comme toujours, de la bonne bière, de la bonne musique et beaucoup de fun », mentionne Alexandre Caron, copropriétaire de la microbrasserie Ras L’Bock.

Le spectacle sera offert gratuitement sur la page Facebook du Ras L’Bock. Les spectateurs pourront faire des demandes spéciales et clavarder en direct durant le spectacle. Ils sont invités à se procurer pour l’occasion une toute nouvelle bière brassée par le trio de talentueux artisans : 50 NUANCES DE BRUN, une stout au café qu’on retrouve en magasin depuis le 9 mars dernier.

« Nous collaborons avec le Ras L’Bock depuis des années. La pandémie a stoppé cette belle et folle collaboration, mais nous avons décidé de nous unir une fois de plus et de mettre à profit notre expérience technique pour rejoindre les clients et spectateurs de nos amis brasseurs. Le groupe interprétera les plus grands succès du répertoire punk rock en version acoustique. Quoi de mieux pour bien amorcer le week-end de Pâques », soulignait Christian Noël, directeur général des ADLS.

Pour écouter le spectacle, vous devez vous connecter à la page Facebook du Ras L’Bock le 1er avril à 20 h.