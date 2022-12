À la suite d’une longue pause imposée par la pandémie, le swing reprend vie dans le Kamouraska.

À voir l’intérêt de la population lors d’une récente soirée swing et pour les cours nouvellement offerts, les gens avaient indéniablement le goût de danser et de se rencontrer de nouveau.

Le retour du swing est entre autres attribuable aux professeurs Véronique Prince et Martin Otabé, deux adeptes qui ont décidé de ramener cette danse dans les habitudes kamouraskoises.

Originaire de la région de Québec, Véronique Prince danse depuis plus de cinq ans, et s’ennuyait de cette communauté depuis son arrivée au Kamouraska il y a deux ans et demi, en pleine pandémie, alors que c’était impossible de pratiquer le swing et de tenir des soirées.

« Quand je suis arrivée ici, c’est ce qui m’a le plus manqué… quand tu passes de danser trois à quatre fois par semaine à zéro », résume-t-elle.

Quand la reprise a été possible, il semble que les astres se soient alignés. « J’ai fait mon tour d’horizon et j’ai constaté un intérêt de la part de la population, et il y avait aussi le fait qu’il n’y avait pas d’initiative de Lindy Hop, le swing que j’enseigne », ajoute Véronique Prince.

Son objectif était de contribuer à créer une communauté de swing au Kamouraska. Pour y parvenir, il faut d’abord apprendre la danse à de nouvelles personnes, créer la communauté en elle-même, et organiser des soirées de danse.

Ainsi, dès octobre 2022, un cours niveau 1 a été mis sur pied au Studio Somance à Saint-Pascal. Au premier cours d’initiation, une cinquantaine de personnes étaient présentes. « On a compris que l’intérêt était là ». Trente personnes de 13 à 70 ans se sont inscrites et sont maintenant familières avec le swing.

« On veut que ce soit multigénérationnel, il n’y a pas d’âge pour commencer à danser », soulignait Mme Prince. Ajoutons qu’il n’est pas nécessaire de venir en couple, car on y fait une rotation de partenaires. Les enfants sont aussi les bienvenus, sans nécessairement suivre les cours de danse, le but étant qu’il n’y ait pas de frein pour un couple ou une personne seule à fréquenter les cours.

Une première soirée

Une première soirée a été organisée à la salle municipale de Saint-Germain récemment. Une soixantaine de danseurs de Québec à Rimouski y ont dansé, et une soixantaine de personnes ont assisté à l’initiation en début de soirée, ce qui a grandement surpris les organisateurs. « C’est un beau succès, un bel exemple de ce que l’on souhaite faire avec notre communauté », a-t-elle ajouté.

Pour janvier, les participants aux premiers cours niveau 1 passeront au niveau 2, et un nouveau groupe de débutants a été créé également. Les cours auront lieu les vendredis soir au Studio Somance de Saint-Pascal. Pour information : swingkamouraska@gmail.com. Une soirée de danse devrait se tenir le vendredi 6 janvier également.

Vidéo : Guy Lavigueur Soirée swing de Noël et lancement d’album avec Tea for 20’s — YouTube