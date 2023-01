Le Tremplin de Dégelis promet de faire briller les talents pour une 23e année

La période d’inscription au festival de la chanson et de l’humour le Tremplin de Dégelis est maintenant ouverte, et ce, jusqu’au 1er mars. Celui-ci a contribué au développement de plusieurs artistes québécois, dont Klô Pelgag, originaire de Rivière-Ouelle.

Jean-François Baril sera de nouveau le porte-parole et animateur du Tremplin, alors que Ludovick Bourgeois agira à titre d’artiste invité. 50 000 $ seront remis en prix, bourses et formations aux participants du concours.

Les artistes de la relève peuvent déposer leur candidature dans l’une des cinq catégories : Auteur-compositeur-interprète (13 ans et plus), Interprète (13-17 ans), Interprète (18 ans et plus), Humour (13 ans et plus) et Trampoline (12 ans et moins). Les candidatures envoyées avant le 14 février bénéficieront du tarif préférentiel de 60 $ — 85 $ après cette date. Tous les règlements ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site web du concours.

Source : Tremplin de Dégelis