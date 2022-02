Les ADLS présenteront un nouveau spectacle cet hiver : Réalité gaspésienne

Un nouveau spectacle s’ajoute à la Programmation Hiver-Printemps 2022 des Arts de la scène (ADLS) de Montmagny. Le dimanche 6 mars, 15 h, la production du Festival en chanson de Petite-Vallée présentera le spectacle Réalité gaspésienne à la salle Promutuel Assurance.

La chaleur et la joie de vivre légendaire des Gaspésiens se feront alors sentir avec sur la même scène Juan Sebastian Larobina, Cédrik St-Onge, le duo Dans l’Shed, Jeanne Côté et Guillaume Arsenault, accompagnés par les musiciens Mathilde Côté, Jean-Guy Leblanc et Aelin Zachaël. À l’été 2021, les artistes on fait un séjour dans l’église de Grande-Vallée pour y faire une résidence de création pour préparer ce spectacle grandiose.

Réalités gaspésiennes transportera le public dans l’univers intime de chacune des six têtes d’affiches de ce spectacle. C’est un spectacle qui promet une tonne de belles découvertes culturelles et musicales. Billetterie Web des ADLS au adls.ca.

Source : ADLS