Les Escaladeurs doublement champions

Le 4 et 5 septembre derniers, l’Association de baseball mineur de La Pocatière accueillait cette fois les championnats régionaux dans la catégorie 9U A (Atome A). Quatre équipes du Bas-Saint-Laurent se disputaient la victoire, en plus des Escaladeurs : les Élans de Rimouski, Trois-Pistoles, les Braves du Témiscouata et les Mariniers de Rivière-du-Loup. Dans un match quart-de-final les opposants aux Braves du Témiscouata le 4 septembre, les Escaladeurs 9U A ont remporté une victoire convaincante par la marque de 10 à 0, propulsant directement l’équipe à la demi-finale. Le lendemain avait lieu le match de demi-finale contre les Élans de Rimouski. Il s’est terminé en 7e manche (manche supplémentaire) lorsque le #9 des Escaladeurs de La Pocatière, Noah Caron-Domingue, a frappé un retentissant circuit de deux points en fin de math. La finale avait lieu quelques heures plus tard où les Escaladeurs ont croisé le fer contre les Mariniers de Rivière-du-Loup. Dès la première manche, l’équipe de La Pocatière a pris les devants en inscrivant cinq points. Ils n’ont jamais tiré de l’arrière par la suite en route vers une victoire de 12 à 6.