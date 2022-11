Les étudiants du Cégep de La Pocatière à la découverte de leurs ancêtres et de leur histoire

Dans le cadre du cours Évolution du Québec et perspectives d’avenir, les étudiants du Cégep de La Pocatière ont bénéficié, le 28 octobre dernier, d’une formation en généalogie et d’une visite des Archives de la Côte-du-Sud à La Pocatière.

Animée par le généalogiste Michel Dumais, cette formation leur a permis d’en apprendre davantage sur leurs ancêtres et de découvrir, à leur grande surprise, que plusieurs d’entre eux sont reliés à divers événements marquants de notre région. Les étudiants ont ainsi pu comprendre l’utilité de la généalogie, et prendre connaissance des différentes ressources disponibles. Les cégépiens ont également eu la chance de visiter les locaux des Archives de la Côte-du-Sud, situés à La Pocatière, avec le directeur, M. François Taillon. Forts de cette visite, ils ont pu prendre conscience de la diversité des documents accessibles sur place et en ligne, en plus des trésors conservés en ces lieux. « Cette activité éveille une curiosité à connaître davantage leurs ancêtres, à mieux apprécier le passé, et souvent permet une discussion surprenante avec leurs parents quant aux origines familiales ! » souligne M. Éric Ouellet, enseignant au Cégep de La Pocatière. Cette deuxième année de collaboration entre le Cégep de La Pocatière et les Archives de la Côte-du-Sud est une réussite.

Source : Cégep de La Pocatière