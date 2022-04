Les Gaulois et Gauloises à l’honneur

Pour l’occasion, 30 athlètes de quatre disciplines sportives (badminton, cross-country, football et volley-ball) ont été récompensés au cours de la cérémonie. Chaque récipiendaire a reçu une bannière de la saison 2021-2022 à conserver en souvenir. La reprise du Gala Gaulois, cette tradition bien ancrée dans la communauté collégiale pocatoise, a fait de nombreux heureux. L’événement souligne le dépassement des étudiants-athlètes tant au niveau sportif qu’académique. La soirée s’est terminée par le dévoilement des Athlètes féminins (exæquos) et masculins de l’année. Angélik Lévesque, étudiante en Sciences de la nature, Marie-Pier Bujold, étudiante en Techniques de comptabilité et de gestion et Nicolas Fortin, étudiant en Technologie du génie physique, ont reçu ces prestigieux honneurs.