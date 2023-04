Les honneurs pour des fondeurs du Club Sportif Appalaches

Le dimanche 2 avril dernier se tenait la finale du circuit régional de l’Est du Québec-Appalaches de ski de fond, au club Mouski Nordique de Rimouski. Treize fondeurs du Club Sportif Appalaches participaient à cette dernière compétition de la saison en style libre. Sept athlètes du club de L’Islet sont montés sur le podium : Vincent Marquis sept ans (or), Maxence Lanoue sept ans (agent), Rose St-Pierre huit ans (or), Alycia Founier neuf ans (argent), Émile Deschênes dix ans (argent), Damien Lanoue onze ans (bronze) et Oscar Dufresne treize ans (bronze). Pour clore la saison, le titre de champion régional était accordé au meilleur skieur de chaque catégorie. Deux des athlètes du Club Sportif Appalaches ont remporté ce prestigieux trophée : Vincent Marquis (M8) et Rose St-Pierre (M10). Le temps est venu de remiser les skis en attendant la saison du ski à roulettes qui débutera en septembre prochain.