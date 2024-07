Les Industries Desjardins poursuivent leur domination

Les Industries Desjardins du Kamouraska ont explosé avec 20 points en deux parties, pour mériter les honneurs d’un programme double grâce à des gains de 10 à 3 et de 10 à 6 face aux Cataractes McCain de Grand-Sault, samedi à Saint-Pascal.

Dans la première rencontre, les visiteurs avaient pourtant commencé en lion alors que les deux premiers frappeurs du match, Mathieu Moreau et Braxton Wehrle, ont frappé un circuit. Toutefois, les locaux ont immédiatement répliqué en usant de la même méthode, alors que Maxime Bourgelas a catapulté une offrande de l’autre côté de la clôture, une frappe bonne pour deux points.

C’est à partir de la quatrième manche que les Industries Desjardins ont vraiment ouvert la machine, notamment avec un coup de circuit Jérémie Maillé-Bizier qui donnait les devants 4-3 à son équipe, une claque qui allait s’avérer le point produit victorieux.

Après un lent départ, Antoine Bernier s’est ressaisi et a lancé sept manches, accordant sept coups sûrs pour enregistrer la victoire. De l’autre côté, Zack Morin a subi le revers, œuvrant pendant cinq manches et un tiers.

En attaque pour le Kamouraska, Thomy Lévesque et Maxime Bougelas ont réussi deux coups sûrs et deux points produits chacun, tandis que Charles-Étienne Lemelin a frappé son deuxième circuit de la saison, faisant produire trois points. Pour Grand-Sault, seul Braxton Wehrle a inscrit deux coups sûrs.

Une autre victoire

Dans la deuxième partie de la journée, les Industries Desjardins sont une fois de plus revenues de l’arrière, effaçant des retards de 3-0 et 6-2 pour finalement l’emporter 10 à 6.

Les visiteurs ont ouvert le pointage en troisième manche quand Rico Proulx a frappé un circuit de trois points. La réplique est venue de Thomy Lévesque qui l’imitait quelques instants plus tard avec un circuit bon pour deux points.

Mais les Cataractes McCain se sont donné une avance de 6-2 à la manche suivante sur un autre circuit de trois points, une frappe du bâton de Russell Strilchuk. Encore une fois, les locaux sont immédiatement revenus dans le match sur un simple de Martin Bossé, et un roulant de Charles-Étienne Lemelin.

La partie s’est jouée en cinquième manche. Alors que le pointage était de 6-5 pour Grand-Sault, les joueurs du Kamouraska ont réussi une poussée de quatre points sur des simples productifs de Jérémie Maillé-Bizier, Cédric Lizotte et Charles-Étienne Lemelin; la victoire était alors dans la poche.

En relève à Émilien Plouffe, qui a lancé trois manches, Jérémie Maillé-Bizier a lui aussi œuvré pendant trois manches, inscrivant la victoire. Dans le camp adverse, Braxton Wehrle a accordé neuf points en quatre manches et un tiers dans la défaite.

Thomy Lévesque, avec deux coups sûrs dont un circuit et deux points produits, Cédric Lizotte avec deux coups sûrs, et Charles-Étienne Lemelin avec un coup sûr et trois points produits ont été les meilleurs en attaque pour le Kamouraska. Rico Proulx et Russell Strilchuk ont sonné la charge pour Grand-Sault, avec un circuit de trois points chacun.