Les MRC de L’Islet et de Montmagny en faveur du projet de la salle Edwin-Bélanger

Après la Ville de Montmagny, voilà que les MRC de L’Islet et de Montmagny unissent leur voix pour à leur tour appuyer le projet de mise aux normes et d’agrandissement de la salle Edwin-Bélanger porté par les Arts de la scène (ADLS) de Montmagny.

Les récentes résolutions, adoptées unanimement par les maires des 28 municipalités des MRC de L’Islet et de Montmagny, confirment leur désir indéniable de doter la région d’une salle de spectacles moderne et d’offrir à leurs citoyens une infrastructure culturelle régionale digne de ce nom.

Le projet déposé dans le programme d’aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications (MCC) chemine bien. Divers partenaires du milieu ont même déjà engagé des sommes d’argent pour le soutenir. Les MRC de L’Islet et de Montmagny demandent toutefois à la députée-ministre de Côte-du-Sud, Mme Marie-Eve Proulx, de faire les représentations nécessaires au sein de son gouvernement et d’accompagner les porteurs du projet puisque sa collaboration permettrait assurément de le concrétiser rapidement.

« Nous travaillons très fort depuis plusieurs mois pour doter la région d’un Complexe culturel et sportif en santé durable et tous reconnaissent qu’il s’agit d’un projet fédérateur et nécessaire, issu de la concertation des partenaires du milieu, pour renverser la tendance démographique actuelle. La modernisation de la salle Edwin-Bélanger faisant partie intégrante de ce projet structurant, nous souhaitons évidemment que cette étape du projet se réalise dès que possible puisque le volet culturel du projet, contrairement au volet sportif, est déjà prêt et déposé dans un programme au MCC », a mentionné le préfet de la MRC de Montmagny, Mme Jocelyne Caron.

Le préfet de la MRC de L’Islet, M. René Laverdière, souhaite également une réponse rapide et positive du MCC puisque la salle de spectacles actuelle ne répond vraiment plus aux besoins. « Si nous voulons attirer de nouveaux résidents et garder nos citoyens actuels, nous devons leur offrir une qualité de vie intéressante et stimulante. Je pense qu’en matière de divertissements culturels, la réputation des ADLS n’est plus à faire, mais il y a des limites à ce qu’ils peuvent faire avec des installations désuètes, difficiles d’accès et plus ou moins sécuritaires. Les citoyens de la région de L’Islet sont déjà nombreux à consommer la culture chez nos voisins magnymontois. C’est pourquoi nous soutenons le projet de réfection de la salle Edwin-Bélanger. »

Rappelons que la future salle Edwin-Bélanger répondra aux besoins des ADLS, mais également à ceux du milieu scolaire et de plusieurs organismes culturels régionaux. De plus, elle offrira une expérience beaucoup plus agréable aux citoyens des MRC de L’Islet et de Montmagny qui sont, bon an mal an, entre 25 000 et 30 000 à s’y rendre pour assister à l’un des nombreux spectacles proposés.