Du 11 au 13 novembre dernier avait lieu la compétition « Invitation Côte-du-Sud » présentée par le Club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli.

Deux patineuses ont fièrement représenté le Club LesPointes de Diamant de Saint-Pamphile. Il s’agit de Audrey-Ann Huard, 12 ans, qui a compétitionné dans la catégorie Star 1 et qui a reçu un Ruban Or et de Noémie Litalien, 14 ans, qui a compétitionné dans la catégorie Star 4 – 13 ans et plus et a pris le 4e rang.

Source : CPA Saint-Pamphile