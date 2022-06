Les Seigneurs de La Pocatière : Maryo Chouinard passe le flambeau

En plus de la direction générale, Maryo Chouinard assumait également le poste d’entraîneur des Seigneurs. Deux amis de longue date, Danny Lord et Dany Garon, lui succèderont lors de la prochaine saison.

Une des équipes constitutives de la LHCS il y a une dizaine d’années avec l’Impérial de Saint-Pascal et le 95 Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, les Seigneurs de La Pocatière ont claqué la porte de cette ligue l’an dernier pour joindre le Circuit sénior KRTB. L’orientation plus en « robustesse » que prenait la LHCS depuis quelques années et qui obligeait les équipes de l’Est à faire appel à des joueurs « importés », au détriment des « locaux », a précipité la décision de La Pocatière et de Saint-Pascal à joindre le Circuit KRTB alors en gestation.

Avec des assistances moyennes de 350 à 400 personnes en saison régulière et plus de 1000 lors de la finale, et cela, malgré les contraintes sanitaires liées à la pandémie, l’organisation des Seigneurs se réjouit encore aujourd’hui d’avoir tourné le dos de la LHCS. « Sauf peut-être avec Saint-Pascal, les rivalités demeurent encore à créer, mais le produit est excellent, on a droit à du hockey de vitesse, moins dans la bagarre et avec des joueurs de chez nous. L’avenir est prometteur » , a conclu Maryo Chouinard.