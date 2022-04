Les Vagabons-Pieds désirent recruter de nouveaux coureurs

La course est probablement le dénominateur commun qui relie tous les membres des Vagabons-Pieds, mais son porte-parole Stéphane Dubé préfère quand même qualifier le Club de « multisports ». « On s’adresse autant aux personnes qui aiment la course de sentier, la course à pied, la marche ou celles qui veulent faire du triathlon (nage, vélo course). Notre approche est inclusive. »