L’Everest à la recherche des familles de pension

À l’amorce du camp d’entraînement, l’Everest de la Côte-du-Sud est toujours à la recherche de famille de pension pour certains de ces hockeyeurs de la saison.

En effet, il manque un certain nombre de pensions qui sont toujours nécessaires en vue de la prochaine campagne. Il peut s’agir d’accueillir un joueur pour quelques jours de la semaine, une fin de semaine ou encore en tout temps.

Il s’agît d’une magnifique expérience pour les familles qui décident de devenir une pension. De plus, il y aura compensation de l’organisation à une famille ou un logis qui accueillera un athlète lors de la saison. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à nous contacter via le : pension@everestcotesud.com.

Par ailleurs, l’Everest de la Côte-du-Sud tient à rappeler que le premier tournoi de golf de son histoire aura lieu mercredi le 14 septembre prochain au club de golf de Montmagny. Ainsi, la présidence du tournoi est assurée par messieurs Sébastien Mercier et Steeve Ouellet. La formation sudcôtoise s’est fait offrir cette journée, cette année, par les organisateurs du tournoi des coopératives de la région des MRC de Montmagny-L’Islet.

Le tout s’amorcera à midi et il s’agira d’un départ simultané, c’est-à-dire un format “shotgun” sur les différents tertres de départ du club de golf. Les inscriptions vont bon train. Il est toujours possible d’inscrire son quatuor. Si jamais des golfeurs ne seraient pas en mesure de former un groupe de quatre, mais seraient intéressés à participer, ils peuvent contacter l’organisation à: info@everestcotesud.com.

Le coût d’inscription est de 150$ par participant. Une fois la ronde de 18 trous complétée, un cocktail dinatoire attend les participants ainsi qu’une présentation des joueurs de l’édition 2022-2023 de l’Everest de la Côte-du-Sud.

Source : L’Everest