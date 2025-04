L’Everest est éliminé

L’Everest avait un calendrier très chargé le week-end débutant le vendredi 21 mars dernier, avec les matchs quatre et cinq disputés à moins de 24 heures d’intervalle. Au terme de ces deux affrontements, la Côte-du-Sud menait toujours la série avec une fiche de 3-2. Cependant, les deux dernières parties ont été fatales pour la formation sudcôtoise.

Tout a commencé vendredi à l’aréna de Montmagny, lors du quatrième match de la série. Thomas Bégin a rapidement ouvert la marque en première période, mais L’Indigo de Granby a répliqué avec quatre buts consécutifs, de la fin du premier vingt jusqu’à mi-chemin de la période médiane.

La Côte-du-Sud n’a toutefois pas baissé les bras. En fin de deuxième période, puis dès le début du dernier tiers, Noah Woodard et Serein Ntibashoboye ont préparé deux jeux de puissance, permettant à Xavier Fournier de réduire l’écart à 4-2. Profitant d’un autre avantage numérique en troisième période, Thomas Bégin et Louis-Charles Gaudreau ont combiné leurs efforts pour permettre à Ntibashoboye de faire scintiller la lumière rouge pour la première fois dans les séries.

Alors qu’il ne restait que six minutes au dernier tiers, Ntibashoboye — encore lui — a orchestré un jeu avec Noah Woodard, offrant à Marc-Olivier Roy l’occasion de créer l’égalité 4-4. Aucun autre but n’a été marqué en temps réglementaire.

En prolongation, l’Everest s’est installé en zone adverse, et a tenté sa chance avec un tir du cercle droit. Vincent Garneau n’a pas réussi à contrôler le disque, qui a glissé à la gauche du poteau. L’Indigo a alors orchestré une relance rapide qui a mené à une échappée convertie en but victorieux, nivelant la série à 2-2.

Un deuxième match intense

Les deux équipes se sont retrouvées le samedi pour un cinquième affrontement tout aussi serré, marqué par une troisième prolongation consécutive pour la troupe de Simon Labrecque. Encore une fois, Serein Ntibashoboye s’est illustré avec trois points, incluant le but vainqueur, dans une victoire de 5-4.

Après à peine 76 secondes de jeu, Noah Woodard a fait vibrer les cordages avec la complicité de Kyle Bordeleau et Ntibashoboye. Les équipes se sont ensuite échangé des buts : Granby en a marqué deux pour prendre l’avance 2-1 en début de deuxième période, mais Alexandre Dallaire a nivelé le pointage à mi-chemin. Granby a toutefois repris les devants 3-2 dans la dernière minute de la période médiane.

Au retour du deuxième entracte, l’Everest a frappé rapidement. En l’espace de quatre minutes, Thomas Bégin a créé l’égalité grâce à Ntibashoboye, avant que Félix Doyon, sur une passe de Bégin, ne redonne l’avance à son équipe. Granby a toutefois répliqué 25 secondes plus tard, forçant une fois de plus la tenue d’une prolongation.

La période supplémentaire s’est conclue sur le but de Ntibashoboye, permettant à l’Everest de s’imposer 5-4, et de conserver son avance dans la série.

Deux défaites en prolongation

Le lundi 24 mars, L’Indigo de Granby a remporté une victoire de 3 à 2 en prolongation face à L’Everest de Côte-du-Sud. Le mercredi 26 mars, L’Everest, dans un match serré à Granby, a perdu 2 à 1 en prolongation mettant ainsi fin à la saison 2024-2025.

Le président de l’organisation Pierre Bouffard, dans un message Facebook, a critiqué le travail des officiels lors de la dernière série contre Granby. « L’heure est malheureusement au bilan. Notre saison s’est écourtée plus rapidement que nous l’aurions prévu. Loin de vouloir revenir sur les faits de lundi dernier, je désire rectifier certains éléments relativement à la situation. À la lecture des commentaires de nos partisans via la page Facebook de l’Everest, je veux simplement spécifier que la Ligue de hockey junior AAA du Québec n’est pas le mandataire des assignations des officiels lors des parties. Cette tâche est décernée [sic] par des délégués de Hockey Québec. Je peux comprendre la frustration de certains d’entre vous de constater les faits de lundi, trop souvent initiés par le même individu. Sachez que ces mandataires de HQ ne connaissent pas l’historique passé entre l’Everest et cette personne. Les circonstances de lundi sont frustrantes, je peux comprendre, mais elles ne sont pas généralisées envers notre équipe. La direction de l’Everest discutera avec la ligue pour essayer de limiter ces frustrantes circonstances pour les prochaines saisons », a-t-il conclu.

Source : Everest de la Côte-du-Sud