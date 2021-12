L’Everest sépare les honneurs cette fin de semaine

Pour une rare fois cette fin de semaine, l’Everest de la Côte-du-Sud disputait ses deux matchs à domicile. La troupe de Bruno Guay a remporté la première confrontation 5-4 face à l’Inouk de Granby.

La formation sudcôtoise aura trimé face aux Inouk de Granby en revenant de l’arrière à trois reprises. Pourtant, l’Everest avait ouvert les hostilités par l’entremise de Zacharie Dumas. Toutefois, à chaque occasion que la Côte-du-Sud a créé l’égalité, les Inouk reprennent les devants jusqu’en période médiane.

« Vendredi contre Granby, on a joué juste assez bien pour gagner, a exprimé l’entraîneur par intérim Bruno Guay. C’est sûr qu’eux avec leurs suspensions et leurs blessés, ils ont joué plus fermés. C’était plus difficile de rentrer dans leur zone. On a trouvé la façon de gagner et on est ressorti avec les deux points. »

Lors du dernier tiers, Jérémie Bégin s’amène dans la mêlée. Alex Labbé attendra à la 14e minute avant de faire 4-4 grâce à son 22e de la campagne. Puis, Anthony Côté va propulser l’Everest vers la victoire près d’une minute suivant le filet du capitaine.

Dimanche, l’Everest complétait sa fin de semaine en accueillant les Rangers de Montréal-Est. Cette dernière inscrit trois buts en troisième période pour retourner dans la métropole avec un gain de 6-3.

Les deux équipes se sont livré une première période serrée en accordant peu de chances de marquer de part et d’autre. Il faudra attendre à l’engagement médian avant de voir le tout débouler.

Zacharie Dumas noircit en premier la feuille de pointage au début du deuxième vingt. Après six minutes de jeu, Aby-Faycal enfile son sixième de la campagne et fait 1-1. Alors que l’Everest se retrouve en avantage numérique, Zacharie Dumas va réussir son deuxième de la rencontre et son dixième de la saison.

« On a affronté une équipe qui était prête à venir jouer à Montmagny¸ a détaillé Bruno Guay. Ils nous ont battus avec leur vitesse et leur jeu physique. Ils ne sont pas hyper rapides, mais nous ne nous sommes pas ajustés. » « De notre côté, on a de la difficulté avec le deuxième match de la fin de semaine, quand on joue notre deuxième match, on a de la difficulté à sortir, on se cherche et on manque de cohésion », a ajouté Guay. Les Rangers de Montréal-Est vont recréer l’égalité et même prendre les devants 3-2 grâce à l’Américain John Camp et à Kency Pierre-Noël par l’entremise de deux filets en une minute. Cependant Alex Labbé refuse de laisser les choses ainsi et avant la fin du deuxième vingt, Labbé enfile son 23e de la saison. En troisième période, les Rangers sortent affamés et Guillaume Sicotte va inscrire le filet de la victoire après une minute de jeu. Salvatore Bucaro et Jason Frias-Perron, dans un filet désert ont effectué les réussites d’assurances pour l’équipe de Montréal-Est.

L’Everest visitera les Shamrocks du West Island vendredi à compter de 19 h 30. La Côte-du-Sud sera de retour à l’aréna de Montmagny et accueillera le Titan de Princeville dans ce qui sera le dernier match à la maison avant la pause des Fêtes, dimanche 12 décembre à 14 h.