L’Everest sur une lancée de six victoires

La Côte-du-Sud a complété sa fin de semaine avec une fiche parfaite grâce à un gain de 5-4 en prolongation.

Félix Riverin a joué les héros lors d’un avantage numérique à 4 contre 3. C’était le troisième filet en sept jeux de puissance pour les Sudcôtois.

« J’ai taquiné un peu Bruno Guay, entraîneur adjoint, avant le match de samedi, a lancé l’entraîneur-chef Simon Labrecque. Il était 0 en 6 contre la Beauce, mais aujourd’hui l’avantage numérique a trouvé le tour de nous donner du rythme. »

La troupe de Simon Labrecque est également revenue de l’arrière en deuxième période. Elliot Lavoie, Dan Chrétien et Julien Hébert ont contribué à donner une priorité de 3-1 en période médiane après un retard de 0-1 dans le premier vingt. Les Prédateurs ont cependant répliqué pour ramener les deux équipes aux vestiaires avec une impasse de 3-3.

« Depuis le début de l’année, quand on joue à Buckingham ou à Joliette, ç’a toujours été plus difficile et les équipes en profitent et sont plus physiques, a expliqué Labrecque. Faudra s’ajuster et jouer à notre façon sur ce type de patinoire. »

La rencontre marquait également le début de Emmanuel Papakonstantinou au sein de la formation de la Côte-du-Sud. Pour une première rencontre en près d’un mois, il a satisfait Simon Labrecque.

La muraille pistoloise à l’œuvre

Vendredi, Alexandre Lauzier a une fois de plus été sensationnel, amenant les siens vers un gain de 5-2. Le Pistolois a été sublime en bloquant 44 lancers dans la rencontre.

« Nous avons été opportunistes et Lauzier a fait les arrêts, a reconnu l’entraîneur de l’Everest. Nous aurions pu faire mieux durant le match. On va prendre les deux points. Alexandre est vraiment combatif et il aime les défis et il a très bien fait contre un rival important. »

Elliot Lavoie a également été étincelant en touchant la cible à trois reprises pour enregistrer son premier tour du chapeau de la saison. Serein Ntibashoboye a lui aussi touché la cible en plus de récolter trois points. Timothy St-Pierre a été l’autre buteur.

La séquence de 17 matchs avec au moins un point a pris fin vendredi soir pour Félix Riverin.

La Côte-du-Sud maintient la cadence au sommet du classement de la LHJAAAQ par l’entremise d’une récolte de 33 points en 20 rencontres. Les ouailles de L’Everest devraient cogner à la porte du top 10 du classement hebdomadaire canadien, voire même l’intégrer.

Le prochain match aura lieu ce vendredi à 19 h 30 à Terrebonne contre les Cobras. Le Titan de Princeville sera en visite le dimanche 19 novembre. Le match débutera dès 14 h à l’aréna de Montmagny.

Source : L’Everest de la Côte-du-Sud