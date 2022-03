L’Impérial bat le Témiscouata et affrontera La Pocatière

Avec deux victoires de 6 à 5, dont une en prolongation, L’Impérial de Saint-Pascal a envoyé les Prédateurs du Témiscouata en vacances lors de la série quart de finale. Quelques joueurs se sont signalés, dont Alexandre Laflamme avec six points, Anthony Pelletier avec cinq points et Jérémy Martin avec quatre points en deux matchs. Le gardien de but, la recrue Tomy Ouellet, a ajouté les deux victoires à sa fiche.

La série demi-finale 4 de 7 entre L’Impérial et Les Seigneurs se mettra en branle ce vendredi 18 mars à La Pocatière pour ensuite continuer du côté de Saint-Pascal le samedi 19 mars. L’horaire complet et les résultats en direct seront disponibles sur le site de la Ligue.

LHCS

Aussi, les séries d’après-saison prenaient leur envol au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light, avec le début des séries quart de finale de 3, le vendredi 11 mars. Champions du calendrier régulier, les Mercenaires de Lotbinière sont confrontés au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, huitième au classement.

Dans un match à sens unique réunissant près de 400 spectateurs vendredi soir à l’aréna de Saint-Gilles, un tour du chapeau de Tommy Desrochers et un doublé de Mathieu Blanchet ont permis aux Mercenaires de l’emporter 8-1 et d’ainsi prendre les devants 1-0 sur le Pavage Jirico. Les deux équipes se retrouvaient dimanche après-midi au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli et une fois de plus, l’offensive était à l’honneur, mais pas seulement d’un côté puisque les Mercenaires ont triomphé du Pavage Jirico par la marque de 7-5, pour ainsi prendre l’avance 2-0 dans cette série.

Soulignons que les deux équipes se retrouveront le vendredi 18 mars à 21 h à Saint-Gilles. Si nécessaire, les matchs 4 et 5 de cette série seront présentés samedi soir à Saint-Jean-Port-Joli et dimanche après-midi à Saint-Gilles.

Source : Circuit sénior KRTB et Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light