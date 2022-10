Arts visuels, danse, musique, sculpture, peinture… la pratique artistique est forte et bien en vie sur le territoire de L’Islet. Il est ressorti d’une réflexion lancée il y a deux ans qu’il faudrait mettre ce créneau en évidence comme attrait pour L’Islet. Une étude de faisabilité est donc lancée pour identifier à quels endroits il faut investir pour soutenir la pratique artistique professionnelle.

Une analyse préliminaire parle de Hub créatif, un carrefour artistique qui réunirait équipements, lieux de diffusion, de rencontre, etc. Serait-ce un lieu physique ? Un lieu éclaté en plusieurs endroits de L’Islet ? L’étude de faisabilité devra répondre à cette question.

Reste que l’idée derrière le développement de ce créneau est de marquer l’imaginaire. « C’est un moteur de développement social et économique. On veut en faire une des couleurs importantes de la MRC », ajoute Patrick Hamelin.

Une fois l’étude complétée, la MRC de L’Islet saura mieux où investir. Il est question d’unités mobiles qui serviront à la fois de lieux de diffusion et de médiation culturelle, de refuges artistiques, de promotion d’entreprises spécialisées en design architectural et de cafés culturels où les créateurs, les citoyens et les visiteurs pourront se rassembler.