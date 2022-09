« C’est souvent une bien grosse dépense et plusieurs parents se demandent comment ils vont arriver à payer cette facture. De plus, c’est inacceptable qu’un jeune ne puisse pas se joindre à une équipe sportive, par exemple, parce que ses parents n’en ont pas les moyens. Les activités parascolaires sont un bon moyen d’entretenir une bonne relation avec le personnel et les autres élèves de l’école, elles créent un sentiment d’appartenance et elles contribuent ainsi à encourager les élèves à continuer leurs études. À Québec solidaire, on sait que c’est un véritable casse-tête pour plusieurs familles. Comme on croit que l’éducation de nos jeunes, c’est vraiment important, que toute la société y gagne et que tous les jeunes devraient pouvoir poursuivre des études peu importe les revenus de leur famille, nous nous engageons à mettre fin aux factures scolaires. La gratuité scolaire, ça correspond à moins de 1 % du budget de la province : on peut certainement se payer ça », ajoute M. Dufour.