Musique des Andes et latino-américaines à l’honneur dans L’Islet

Juan Morales pourra mettre de l’avant ses ateliers et prestations de musique des Andes et latino-américaines. L’artiste et agronome de Sainte-Louise a bénéficié d’une aide financière de 6000 $ de la MRC de L’Islet pour concrétiser ce projet.

Originaire de l’Équateur et résidant au Québec depuis 1997, Juan Morales s’est établi à Sainte-Louise en 2020 sur le terrain familial de sa conjointe où il a développé une petite entreprise de culture maraîchère. Musicien autodidacte, il a participé à quelques cabarets musicaux organisés dans sa communauté d’adoption, dont l’excellente réception du public l’a convaincu de monter des ateliers consacrés à la musique des Andes et latino-américaines.

« La musique a toujours été un facteur d’intégration pour moi. Quand j’étais à Montréal, je me suis familiarisé à la langue française et la culture québécoise en jouant de la musique avec d’autres musiciens », raconte Juan.

Sauf que cette fois-ci, c’est à sa culture qu’il désire initier les gens de la région. Son projet, qui implique la tenue de dix ateliers et trois spectacles doit se déplacer à quelques endroits dans la MRC de L’Islet. L’objectif est de rassembler, du moins pour les ateliers, entre dix et 20 personnes à qui seront présentés différents instruments des Andes, les plus connus étant certainement la flûte de pan et le bâton de pluie. Ces activités seront ponctuées de chansons faisant référence à la géographie, l’histoire, les traditions et la réalité des Andes et de l’Amérique latine. Des échanges suivront par la suite entre les participants.

En ce qui concerne les prestations musicales, le souhait est de démontrer toute la richesse propre à plusieurs pays d’Amérique latine et de la cordillère des Andes. D’autres musiciens seront invités à prendre part à ces prestations, l’aide financière accompagnant le projet permettant de leur offrir un cachet. Les dates et les endroits demeurent cependant à confirmer.

« Le premier atelier est prévu le 19 mars à Sainte-Louise, en collaboration avec le comité des loisirs. Un autre aura lieu le 30 avril à 13 h 30 à la bibliothèque des Aulnaies de Saint-Roch-des-Aulnaies », a confirmé Juan Morales.