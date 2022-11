Nouvelle saison de ski : Mise en vente des cartes de saison au Club sportif Appalaches

Le changement d’heure et le retour des jours frais annoncent sans équivoque l’arrivée de l’hiver. Pour les bénévoles du Club sportif Appalaches, cela signifie le lancement de la période d’abonnement de saison, et l’ouverture des inscriptions à l’école de ski.

Le ski de fond se porte bien ces années-ci. En effet, plusieurs Québécois ont renoué avec ce sport reconnu comme étant complet et abordable. Si l’on se fie aux ventes d’équipement au détail, il y a fort à parier que beaucoup de gens seront encore au rendez-vous cette année. Les bénévoles du Club sportif Appalaches sont à préparer la saison depuis quelques semaines. « Le nouvel aménagement du départ des pistes l’an dernier a été très apprécié. Cette année, nous avons obtenu les droits de passage nous permettant d’améliorer considérablement la piste de pas de patin. Nous aurons désormais une piste de six kilomètres dédiée à cette technique », explique Arnaud Maurice, administrateur de longue date.

Autre nouveauté cette année : le Club a bonifié l’offre de son école de ski. Les jeunes auront deux cours de plus qu’auparavant. Les adultes auront maintenant accès à des blocs de trois cours d’initiation au pas classique (samedi 13 h) ou de patin (lundi 18 h) pour 75 $, avec un moniteur trilingue français-anglais-espagnol. Finalement, une nouvelle offre spécialement pour les aînés : huit randonnées de groupe encadrées par un kinésiologue. « Il faut se rappeler que le ski de fond est un sport vraiment intéressant parce qu’il fait travailler à la fois les muscles du haut et du bas du corps, le sens de l’équilibre, et le système cardiorespiratoire », explique Jérémie Préville-Gendreau, kinésiologue professionnel.

Le pavillon d’accueil et surtout le centre de location seront encore ouverts les mercredis soir afin de permettre à tous de faire quelques kilomètres sur la boucle d’entraînement éclairée. « Nous renouvelons l’expérience de l’an dernier, car nous voulons vraiment permettre aux gens de faire du sport après la journée de travail. En plus, nos nouveaux skis sont arrivés. Nous sommes heureux de pouvoir offrir davantage de skis à peau pour les adultes, et des skis pour le pas de patin. C’est une demande que nous avons eue ces dernières années », souligne Sébastien Faucher, président.

« Après deux ans sans modification des tarifs, et avec l’inflation importante en ce moment, nous avons dû réviser nos tarifs pour la saison 2023. L’essence, entre autres, est un coût important pour nous, puisqu’on trace environ 1500 kilomètres durant une saison. La carte de saison adulte sera à 126 $. Les programmes jeunesse de l’école de ski passeront à 110 $, mais pour 10 cours au lieu de huit, et cela inclut encore l’accès aux sentiers et aux équipements durant toute la saison. On demeure quand même très accessible par rapport à d’autres centres comparables, en raison de notre forte implication bénévole », conclut le président de l’OBNL.

Source : Club sportif Appalaches