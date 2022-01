Offre culturelle virtuelle pour les jeunes de la Côte-du-Sud

Les Arts de la scène (ADLS) ont la culture pour la jeunesse à cœur. C’est dans cette optique que les ADLS offrent aux écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud un choix de spectacles et d’ateliers culturels adaptés, en ligne, durant les mois de janvier et février.

En effet, fort de ses contacts dans le domaine artistique, les ADLS ont su rapidement mettre sur pied une offre culturelle adaptée aux élèves du primaire et du secondaire pour la fin du mois de janvier et pour le mois de février.

Deux spectacles Webdiffusés sont proposés à toutes les classes primaires du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud.

Le premier spectacle transportera les enfants dans l’ère du jurassique avec le passionné d’insectes et de dinosaures, Bill Bestiole. Ce spectacle est offert le vendredi 28 janvier. Le second spectacle, offert le vendredi 18 février, sera aussi sous le thème de la découverte et de l’apprentissage. Le spectacle La magie de la chimie fera découvrir des phénomènes chimiques semblables à de la magie. Yannick Bergeron, créateur des expériences des magazines Les Débrouillards, expliquera aux jeunes les moindres secrets derrière ces réactions chimiques spectaculaires.

Également, deux ateliers seront offerts autant aux jeunes du primaire qu’aux adolescents du secondaire. En janvier, un atelier d’improvisation avec Sophie Caron, vétérane de la Ligue nationale d’improvisation (LNI), dévoilera les rudiments de l’impro. En février, les élèves pourront découvrir l’art de l’écriture avec l’auteure Émilie Rivard.

Au secondaire

Un premier spectacle inspirant sera présenté le mardi 25 janvier. Les élèves du secondaire de la Côte-du-Sud pourront voir le danseur Luca Patuelli surnommé « Lazylegz » (jambes paresseuses). Le jeune homme vivant avec une arthrogrypose démontrera aux jeunes adolescents qu’il n’y a pas de limite pour personne.

Faire perpétuer les traditions régionales par les contes, les légendes et les chansons, c’est la mission du conteur Cédric Landry. Originaire des Îles-de-la-Madeleine, Cédric transportera les étudiants du secondaire dans son univers inspiré de sa région natale.

« Cette offre culturelle va plus loin que la simple culture. À travers ces spectacles et ces ateliers, les élèves de la région pourront en apprendre sur l’univers qui les entoure, et même, en apprendre sur eux-mêmes. Nous sommes chanceux de pouvoir offrir des activités culturelles de cette qualité », indique le directeur général des ADLS, Christian Noël.

Les enseignants et les directeurs d’écoles sont invités à inscrire leurs classes à ces activités Webdiffusées en réservant au scolaire@adls.ca.

Source : ADLS