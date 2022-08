Opinion: Nouveau comté fédéral

Savez-vous le nom proposé pour notre nouveau comté fédéral? C’est Montmagny-Témiscouata-Kataskomiq… Encore une fois, comme pour le provincial, le nom de Kamouraska est biffé de l’appellation. Un nom qui existe depuis plus de 175 ans et qui a une signification dans lequel la population se reconnaît et qui est connu, je dirais mondialement. En passant, quelqu’un peut-il me dire d’où vient ce nom de …KATASKOMIQ???

Il s’agit du nouveau nom de la réserve de Whitworth. Ce territoire qui couvre à peine 1.6 km carré, son appellation va remplacer les noms ancestraux de L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-Loup…

Rosaire Desjardins

Saint-Pascal