M. Pierre-Marc Lévesque, président de la 45e édition du Tournoi provincial de hockey Pascot, a dévoilé le contenu de la programmation 2023 qui se tiendra au Centre sportif de Saint-Pascal et au Centre Bombardier de La Pocatière, du 12 au 15 janvier prochains, sous le thème Pascot, 45 ans d’émotions.

Le tournoi Pascot sera l’hôte de confrontations mettant en vedette 25 équipes. Celles-ci se disputeront les honneurs dans les catégories M13 D2, M15 D2 et M18 D2. Encore cette année, seuls les laissez-passer journaliers seront en vigueur. Le volet scolaire du Réseau du Sport Étudiant du Québec (RSEQ) est de retour cette année, mais, par manque d’inscriptions, il n’y aura pas de catégories dans le volet civil.

« Je suis les traces de mon père, Gérald Lévesque, qui a présidé le tournoi lors de la 27e édition. J’ai également participé au tournoi quatre fois en tant que joueur et j’ai remporté la finale à deux reprises. Malheureusement, je n’ai jamais eu l’honneur de soulever le “Gros Pascot” comme on l’appelle. Vous comprendrez que ce tournoi a marqué ma vie et c’est pourquoi je m’implique dans son organisation pour faire perdurer la tradition », a dit le président Pierre-Marc Lévesque.

Pour de plus amples renseignements sur le tournoi Pascot ou pour connaître l’horaire détaillé des parties, veuillez consulter la page Facebook de l’événement ou le site Internet du tournoi au : tournoipascot.wordpress.com.

Source : Tournoi Pascot