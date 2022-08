Passage plus difficile à Montmagny pour Pier-Olivier Lizotte

Lors du programme du 20 août à Montmagny, le pilote Pier-Olivier Lizotte a rencontré quelques difficultés.

Au courant de la semaine qui précédait, suite à une course contre la montre pour mettre la voiture dans les normes, la pluie n’a pas permis d’aller pratiquer. Le samedi, les pratiques se sont relativement bien passées, mais l’automobile avait un problème d’approvisionnement en essence, le carburant ne se rendait pas au moteur de façon optimale. Ne pouvant pas poursuivre la course dans ces conditions, l’équipe s’est relevé les manches et a fait des vérifications et a changé des pièces. «Comme on n’a pas pris part aux qualifications, nous partions derniers pour la course. Il restait seulement 10 minutes avant le départ quand on a entendu le moteur du bolide #18 gronder enfin», a-t-il indiqué. Lors du 13e tour, la voiture est devenue instable. Au premier virage du 14e tour, il n’y avait plus aucun contrôle et le pilote a évité le mur de justesse. La remorque a dû venir chercher la voiture, la course était terminée pour l’équipe Lizotte Racing #18. «Depuis quelques courses, on va de malchance en malchance. La voiture est mal en point, problème avec l’essieu arrière, probablement des suites de l’accrochage et de la sortie de piste lors de la course à St-Félicien le 6 août dernier. Tous étaient déçus et ç’a été un coup dur pour toute l’équipe. La voiture est au garage entre les mains d’un expert», conclut-il. Le prochain rendez-vous est fixé au 3 septembre prochain à Montmagny.

Source : Lizotte Racing