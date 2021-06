Passeurs de mémoire maintenant disponible en anglais

Le site web Passeurs de mémoire est désormais disponible en anglais. Complètement revue, la nouvelle plateforme plus conviviale et intuitive est également un plus pour la clientèle francophone désireuse de reconnecter avec la petite histoire de leurs ancêtres.

Passeurs de mémoire a été lancée il y a deux ans par Parcours Fil Rouge. Le projet permet de découvrir la petite histoire de 24 familles souches du Kamouraska et de la Grande-Anse à partir de circuits gratuits ou payants disponibles sur la plateforme passeursdememoire.com.

Depuis le lancement de la plateforme en 2019, le projet a été bonifié des marqueurs familles, du livre Kamouraska et la Grande-Anseet d’un mémorial en hommage aux familles souches au cimetière de Rivière-Ouelle. La nouvelle plateforme présentée en primeur le 22 juin s’inscrit dans le désir de rendre son contenu encore plus accessible, mais également de joindre plus aisément la clientèle anglophone en provenance du Canada anglais et des États-Unis à la recherche de leurs ancêtres canadiens-français.

« Après deux ans de fonctionnement, on est en mesure de confirmer que l’intérêt est là pour Passeurs de mémoire. L’adaptation de nos contenus en anglais sous le nom de Trace My Roots était aussi devenue une priorité, car la demande est là », souligne Doris Girard, présidente de Parcours Fil Rouge.

En réalisant cette refonte de la plateforme web, l’occasion a été saisie pour bonifier les contenus, en ajoutant notamment le temps et le kilométrage de chacune des stations qui composent les circuits familiaux. La géolocalisation est désormais redirigée vers Google Maps, application souvent préférée par les utilisateurs, et des personnages importants ont également été ajoutés à l’arbre généalogique des familles. D’autres parcours familiaux en lien avec celui sélectionné initialement sont aussi suggérés.

« Amener des touristes ailleurs qu’à Kamouraska même demeure toujours un défi dans la région. Passeurs de mémoire est un bel outil qui permet ça », mentionne le maire de Rivière-Ouelle Louis-Georges Simard, dont la municipalité se positionne de plus en plus comme une destination en matière de tourisme généalogique.

Développement

La nouvelle plateforme de Passeurs de mémoire doit permettre à Parcours Fil Rouge d’exporter le projet dans d’autres régions. Déjà, Charlevoix s’est engagée à adapter le projet à son territoire, d’indiquer Doris Girard. Deux autres régions seraient aussi intéressées.

« On aimerait aussi développer des partenariats avec les écoles. On croit que le projet est accessible à plusieurs clientèles, mais on demeure une petite équipe chez Parcours Fil Rouge. Des fois, il suffit qu’un partenaire se manifeste pour qu’on emboîte le pas dans cette direction », lance-t-elle.