Philippe Bond s’amène à La Pocatière

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Hydro-Québec présentent Philippe Bond et son spectacle Merci, le samedi 26 mars à 20 h.

Pour son troisième one-man-show, Philippe Bond a choisi le titre MERCI pour exprimer sa gratitude. Il en profite pour nous raconter de nouvelles anecdotes, aussi incroyables soient-elles, sur sa famille, comme seul il peut les conter de manière aussi drôle, farfelue, palpitante et exagérée.

Salebarbes à La Pocatière

Aussi, Salebarbes sera en spectacle le mercredi 23 mars à 20 h. Composé de Jonathan et Éloi Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et Jean-François Breau, Salebarbes est le véhicule rêvé pour attacher les amarres du passé à la voiture du présent. Le spectacle de la formation est un véritable voyage musical, un hommage à la langue et à la culture francophone, de l’Acadie à la Louisiane, ramenant le français au cœur de nos festivités. Ils sauront réveiller la fibre de la langue lors de ce spectacle, donnant le goût de célébrer avec fierté cette culture francophone bien de chez nous.

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : SAG