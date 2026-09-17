Pourquoi l’installation de parasurtenseur est indispensable après un orage ?

Un orage peut causer bien plus de dommages qu’une simple panne d’électricité. La foudre, les variations de tension et le rétablissement du courant peuvent générer des surtensions susceptibles d’endommager les appareils électroniques et certains équipements électriques d’une résidence. Après un épisode orageux important, il est donc pertinent de vérifier l’état de son installation électrique et de procéder à l’installation de parasurtenseur.

Les raisons pour installer un parasurtenseur après un orage

Les surtensions peuvent survenir pendant un orage

Lorsqu’un orage se produit, la foudre peut provoquer d’importantes perturbations électriques. Une surtension peut également être générée par des événements qui surviennent sur le réseau électrique, notamment lors d’une interruption ou d’un rétablissement de l’alimentation. Même lorsqu’un éclair ne frappe pas directement une maison, les phénomènes électriques associés à la foudre peuvent affecter les réseaux et provoquer des variations de tension. Ces variations peuvent atteindre certains équipements sensibles et endommager leurs composants électroniques. Une installation de parasurtenseur vise justement à offrir une protection supplémentaire contre certaines surtensions transitoires. Elle permet de détourner une partie de l’énergie excédentaire vers la mise à la terre, selon les caractéristiques du dispositif et de l’installation.

Les appareils électroniques sont particulièrement vulnérables

Les résidences modernes comptent de nombreux appareils contenant des composants électroniques sensibles. Téléviseurs, ordinateurs, systèmes de son, consoles de jeux, électroménagers, systèmes domotiques et équipements de chauffage peuvent tous être affectés par une variation importante de tension. Après un orage, certains dommages peuvent être immédiatement visibles. Un appareil peut ne plus fonctionner, redémarrer constamment ou présenter des comportements inhabituels. Une installation de parasurtenseur au panneau électrique peut offrir une protection centralisée à l’ensemble de la résidence contre certaines surtensions provenant de l’alimentation électrique.

Le retour du courant représente des risques

Une panne d’électricité accompagnant un orage peut être suivie d’un rétablissement de l’alimentation. Cette transition peut occasionner des variations de tension susceptibles d’affecter les appareils qui demeurent branchés. Une fois l’alimentation rétablie et stabilisée, les appareils peuvent être rebranchés progressivement. L’installation de parasurtenseur constitue une mesure complémentaire qui permet de réduire certains risques.

Une protection supplémentaire

Une fois l’orage terminé, il peut être difficile de savoir si l’installation électrique a subi une surtension. Certains appareils peuvent fonctionner normalement alors qu’un composant a tout de même été fragilisé. Une inspection par un électricien qualifié peut être pertinente lorsqu’un événement important a été suivi de problèmes électriques inhabituels. Des appareils qui s’éteignent, des lumières qui fluctuent ou des disjoncteurs qui déclenchent de façon inhabituelle sont autant de situations qui méritent une attention professionnelle. Si aucune protection contre les surtensions n’est actuellement installée, une installation de parasurtenseur peut être envisagée afin d’ajouter une couche de protection à l’installation électrique.

Une protection à prévoir avant le prochain orage

L’installation de parasurtenseur ne garantit pas une protection absolue contre les effets de la foudre ou contre tous les phénomènes électriques. Elle constitue néanmoins une mesure préventive pouvant contribuer à réduire les dommages causés par certaines surtensions transitoires. Après un orage, une vérification de l’installation électrique peut donc être particulièrement pertinente, surtout si des appareils ont cessé de fonctionner ou si des anomalies ont été observées. En combinant une installation électrique conforme, une mise à la terre adéquate et une installation de parasurtenseur réalisée par un professionnel qualifié, les propriétaires peuvent mieux protéger leurs équipements et réduire les conséquences potentielles des prochains épisodes orageux.